Еще 29 городов России присоединятся к проекту «Чистый воздух»

Уже 41 город будет участвовать в эксперименте по квотированию выбросов «Чистый воздух» в 2023 году. К 12 нынешним участникам присоединятся 29 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в новых городах программа «Чистый воздух» заработает с 1 сентября 2023 года. Перечень пока не утвержден, но кандидаты на включение уже известны. Это Барнаул, Астрахань, Махачкала, Кызыл, Кемерово, Курган, Южно-Сахалинск, Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае, Уссурийск в Приморье, Искитим в Новосибирской области. А также Черногорск и Абакан в Хакасии, Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын в Хабаровском крае, Ростов-на-Дону и Новочеркасск в Ростовской области, Улан-Удэ и еще два города в Бурятии, Лесосибирск и еще два города в Красноярском крае, Иркутск, Ангарск и еще пять городов в Иркутской области.

«В ближайшее время предстоит утвердить перечень новых городов и всю необходимую нормативную базу. Для каждого города предусмотрим отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя – строгую ответственность за соблюдение экологических норм», – написала Абрамченко в своем телеграм-канале.

К 2030 году планируется вдвое снизить выбросы загрязняющих веществ. Для этого в городах-участниках предстоит модернизировать коммунальную инфраструктуру и сделать более экологичными промышленные предприятия. Частные домовладения планируется перевести на экологичные виды отопления, также ввести общественный транспорт, который дает меньше вредных выбросов.

Сейчас в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

По данным ВОЗ, порядка 99% населения планеты дышат опасным для здоровья воздухом. Порядка в 80% городских районов мира воздух не отвечает нормам безопасности.

Москва, Наталья Рязанова

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