ВОЗ: 99% людей в мире дышат опасным воздухом

Порядка 99% населения планеты дышат опасным для здоровья воздухом. Содержание вредных веществ в нем превышает предельные значения, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты провели анализ атмосферы в более чем 6 000 городов в 117 странах. Более всего от грязного воздуха страдают люди в странах с низким и средним уровнем дохода. Порядка в 80% городских районов мира воздух не отвечает нормам безопасности.

Основной вред людям наносят диоксид азота (NO2) и твердые частицы веществ, которые чаще всего выбрасываются в воздух при сжигании твердого топлива. NO2 способен вызывать отек легких и намного повышает риск появления астмы, особенно у детей.

Твердые частицы способны проникать в кровоток и вызывать инсульт, заболевания легких и других органов. Их концентрация в воздухе по всему миру выросла в шесть раз с 2011 года. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха твердыми частицами стало причиной около 4,2 млн преждевременных смертей в 2016 году.

В ВОЗ призвали мир срочно переходить на использование экологически чистых видов энергии, чтобы снизить загрязнение воздуха и изменение климата.

Ранее Еврокомиссия разработала план замены 155 млрд кубометров российского газа топливом из других источников. Европа готова перевести на мазут сталелитейные заводы и использовать больше угля, чтобы усилить экономическое давление на Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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