В США просчитали шаги Путина после успеха СВО

После разрешения ситуации на Украине президент РФ Владимир Путин может предпринять три вероятных шага, считает профессор Балтиморского университета Дэвид Лингельбах.

Обозреватель построил свою теорию на том, что специальная военная операция завершится успехом для России. По его мнению, после нее Москва может начать «военную кампанию» в отношении другой соседней страны. Скорее всего, расположенной на юге или востоке, чтобы не конфликтовать с членами НАТО.

Вторым вариантом может стать создание Россией альтернативы ООН, чтобы укрепить архитектуру «зарождающегося нового международного порядка». Лингельбах допустил, что началом для этого послужат расширение ЕАЭС или БРИКС.

Третий путь – укрепление власти внутри страны. Обозреватель в колонке для The Hill отметил, что положение Путина сейчас «выглядит в целом положительно». Рейтинг президента РФ растет, рубль с начала СВО стал сильнее, чем когда-либо.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия на Украине еще ничего не начинала всерьез. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют», – сказал глава государства.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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