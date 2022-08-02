Российские города получат 6 млрд на центры для туристов

Ростуризм раздаст шесть миллиардов рублей на обустройство туристических центров в 31 городе России. Проекты получат деньги по итогам конкурсного отбора, пояснила глава ведомства Зарина Догузова.

Она отметила, что подобная мера поддержки применяется впервые в рамках нацпроекта по туризму. Средства будут поступать в течение 2023 года.

«Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду», – написала Догузова в своем телеграм-канале.

В конкурсном отборе участвовали поселения, в которых живут от пяти тысяч до двух миллионов человек. В списке победителей Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск, Улан-Удэ, Смоленск, крымские курорты Алупка и Евпатория, дагестанский Дербент, Елабуга и Казань в Татарстане и ряд других.

Так, Екатеринбург в 2023 году получит 215 млн рублей, которые потратят на апгрейд Плотинки, новые туристско-информационные центры, туалеты и вывески. Проекты изменений пока не утверждены, но известно, что в ряде мест добавят акцентную подсветку, поставят малые архитектурные формы.

Москва, Наталья Рязанова

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