В приморском нацпарке спасли детеныша дальневосточного леопарда

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье спасли четырехмесячного детеныша дальневосточного леопарда, отбившегося от матери. Животное было истощено и изранено, и бродило за пределами территории парка, рассказали в пресс-службе учреждения.

С разрешения Росприроднадзора специалисты нацпарка отловили одинокого котенка и отвезли в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. Маленький леопард был обезвожен, истощен и весил не больше домашней кошки – 4,5 кг. Ему поставили капельницу, обработали раны и отправили в карантин.

«Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, хорошо питается», – пояснил председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Эксперты предположили, что котенок мог отбиться от матери из-за удара стихии: схода селя или разлива реки. Также иногда в крупных выводках матери не всегда могут обеспечить безопасность всех детенышей.

Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка. Эти животные занесены в Красную книгу России, Красную книгу и Красный список Международного союза охраны природы. Дальневосточный леопард – одно из самых редких животных на планете, в России их всего 121 особь.

Владивосток, Наталья Рязанова

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