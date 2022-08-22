В России пройдет всеобщее тестирование дистанционного электронного голосования

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в понедельник, 22 августа сообщили, что с 31 августа по 1 сентября в семи регионах России перед сентябрьскими выборами будет проведена Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В сообщении ЦИК РФ, опубликованном в официальном телеграм-канале, говорится: «31 августа – 1 сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие в ДЭГ».

В пресс-службе Центризбиркома также сообщили, что электронное голосование пройдет в трех часовых поясах. Дистанционно можно будет проголосовать по 165 избирательным кампаниям в семи регионах (390 видов электронных бюллетеней). Для наблюдения за онлайн-голосованием для общего доступа будет открыт специальный портал наблюдения – stat.vybory.gov.ru.

«Партии, зарегистрированные кандидаты и общественные палаты регионов, в которых проводится дистанционное голосование, не позднее чем за три дня до первого дня голосования могут дополнительно предложить по три наблюдателя за онлайн-голосованием. Наблюдателям за ДЭГ в авторизованной зоне портала наблюдения будет предоставлен доступ непосредственно к блокчейну – базе данных голосов участников ДЭГ, программным инструментам, которые позволят проверить полноту и целостность данных в базе, проконтролировать правильность подсчета голосов, а также к исходным текстам и документации этих программ», – сообщили в ЦИК России.

В комиссии также отметили, что состоялось первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, в ходе которого обсуждались особенности организации онлайн-голосования на федеральной платформе в 2022 году.

Москва, Иван Бабурин

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