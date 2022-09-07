Путин: Россия до конца исполнит долг по защите населения Донбасса

Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить геноцид населения Донбасса. И выполнит свой долг перед людьми до конца, заверил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Россия многократно пыталась мирным путем остановить геноцид русскоязычного населения Донбасса. СВО должна закончить военные действия, начатые Киевом в 2014 году.

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий. Начали военные действия в 2014 году, после государственного переворота, на Украине те, кто стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе. Россия приняла решение ответить так же, как действовал наш потенциальный противник, – вооруженным путем», – сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент подчеркнул, что все действия во время СВО направлены на помощь населению Донбасса. «Это наш долг, и мы исполним его до конца», – добавил он.

Нынешние действия России в конечном итоге приведут к укреплению страны изнутри и ее внешнеполитических позиций. Это напомнит, что Россия проводит независимую политику и всегда будет защищать собственные национальные интересы. Владимир Путин отметил, что те же качества Москва ценит в своих партнерах.

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Россия начала СВО 24 февраля по просьбе республик Донбасса. В начале июля российские силы вместе с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики взяли под контроль город Лисичанск и ближайшие села. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР.

Владивосток, Наталья Рязанова

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