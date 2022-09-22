Песков: статус СВО не изменится в связи с частичной мобилизацией

Россия продолжит специальную военную операцию, и статус действий российских сил на Украине не изменится в связи с объявлением частичной мобилизации, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это специальная военная операция», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает «Вести.ру».

Песков также опроверг сообщения о попытках россиян массово покинуть страну после объявления частичной мобилизации. Он предупредил, что вокруг этого решения появилось много недостоверных новостей.

«Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется», – сказал он.

Дмитрий Песков также успокоил, что отечественные предприятия продолжают работать в прежнем режиме. Нет причин для применения специальных экономических мер.

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось», – заверил представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в связи с продолжающейся специальной военной операцией на Украине. На службу планируется вернуть около 300 тыс. россиян, находящихся в запасе.

Москва, Наталья Рязанова

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