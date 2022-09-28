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Среда, 28 сентября 2022, 16:55 мск

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В Карелии домой отправят ошибочно мобилизованных жителей

Власти Карелии проведут проверку по факту мобилизации местных жителей, которым не должны были прийти повестки. Мужчин вернут домой, заверил глава республики Артур Парфенчиков.

«В строю оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида – будем индивидуально разбираться, проведем проверку, ребят отправим домой», написал он на своей странице в соцсети.

Парфенчиков побывал на призывном пункте и лично поговорил с мобилизованными. Он выслушал их вопросы и пожелания, пообещал разобраться.

«Еще раз убедился – настрой боевой, паники нет, прятаться не намерены. Сейчас главное – спокойно по факту решать все вопросы. Парням нужна наша поддержка, а не истерика», – пояснил глава региона.

Напомним, в Крыму отменили мобилизацию 400 человек, из которых 300 не подходили по возрасту. В Приамурье домой вернули более ста человек, призванных по ошибке из-за устаревших данных в военкоматах.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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В рубриках / Метки

Северо-Запад, Общество, Россия, Частичная мобилизация,