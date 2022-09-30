Мобильный призывной пункт открылся на границе с Казахстаном

Руководство Астраханской области организовало мобильный призывной пункт на российско-казахстанской границе. Повестки вручают находящимся на воинском учете россиянам независимо от региона проживания, рассказал глава Красноярского района области Руслан Бисенов.

Мобилизация проходит около пропускного пункта «Караузек».

«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании Указа президента о частичной мобилизации», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Ранее аппарат губернатора анонсировал открытие призывного пункта на границе в Казахстаном, поскольку в очереди на выезд из России находится много россиян призывного возраста.

Астрахань, Наталья Рязанова

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