На границе с Казахстаном в Астраханской области откроют пункт мобилизации

В Красноярском районе Астраханской области введен режим повышенной готовности из-за большого скопления автомобилей на границе с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. Власти анонсировали скорое открытие на границе пункта мобилизации.

Как отмечается в сообщении, в районе автомобильного пункта пропуска «Караузек» на территории Красноярского района Астраханской области образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из России. «Среди ожидающих выезда – масса мужчин призывного возраста», – сообщила пресс-служба, добавив, что ситуация находится под контролем.

Также там сообщили, что в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным списком подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

«В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в автомобильных пунктах пропусках на границах России образовались многокилометровые очереди. Накануне власти Северной Осетии ограничили въезд легкового транспорта из других регионов из-за пробки в районе КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. На въездах в республику и на погранпункте организованы мобильные оперативные группы для проверки въезжающих в Северную Осетию. Всем подлежащим призыву будут вручать повестки.

Астрахань, Наталья Петрова

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