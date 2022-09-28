В Северной Осетии ограничили въезд автомобилей на территорию республики

В Северной Осетии ограничили въезд легкового транспорта из других регионов. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Меняйло о введении режима повышенной готовности в трех приграничных районах республики – Ардонском, Кировском район и Пригородном, а также во Владикавказе.

«Ограничить въезд легкового транспорта на территорию Северной Осетии, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Северной Осетии, Республике Южная Осетия, Республике Грузия и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Северной Осетии или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории региона», – сказано в документе.

Запрет не распространяется и на тех, кто едет в Северную Осетию на отдых. «Ограничения также не применяются в отношении лиц, направляющихся в санатории, пансионаты, дома отдыха, туристические базы на территории Северной Осетии и имеющих необходимые документы», – гласит указ.

Сергей Меняйло назвал введенные ограничения вынужденной мерой. «Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска «Верхний Ларс»», – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что только за последние двое суток в Грузию через Северную Осетию въехало больше 20 тысяч человек.

По словам главы региона, погранслужба чисто физически не сможет обеспечить порядок и безопасность, если поток желающих выехать в Грузию будет нарастать.

Меняйло также сообщил, что на въездах в республику и на погранпункте «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы для проверки въезжающих в Северную Осетию. Если гражданин подлежит призыву, то в соответствии с федеральным списком призывников, полученным от Минобороны, ему вручат повестку. Эта мера касается граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны, уточнил губернатор.

Отметим, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации с 21 сентября на российско-грузинской границе образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

26 сентября погрануправление ФСБ направило к КПП «Верхний Ларс» бронетранспортер на случай, если резервисты попытаются прорвать границу, сообщало РБК.

Владикавказ, Наталья Петрова

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