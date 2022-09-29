Запасника могут не выпустить за границу: такой запрет есть в ФЗ

Находящихся в запасе могут не выпустить за границу из-за правовой коллизии: сейчас приказы военкомов и федеральный закон противоречат друг другу. Пока выпускают всех, но практика может измениться в любой момент.

О законах, касающихся права запасников выезжать за рубеж, рассказал руководитель временной практики по мобилизации юрфирмы Intellect Артем Гуков. Он напомнил, что приказы военкомов претерпевали изменения: сначала там были пункты о запрете выезда за пределы города, потом ограничивали выезд за пределы района, теперь есть новая версия, которая этот пункт вообще исключает. И по этим приказам помех для выезда находящихся в запасе в другие страны нет – это запрещено только тем, кто получил или должен получить повестку.

Но с другой стороны, есть федеральный закон, который запрещает выезд за рубеж. «И теперь получается коллизия. Все зависит от практики. Сейчас на практике те, кто находится в запасе, спокойно выезжают за границу. Запрет на выезд накладывается только на тех, кто не просто находится в запасе, а кто должен получить повестку. Но на уровне закона выезд всех граждан, находящихся в запасе, запрещен. На практике все выезжают, но это может поменяться в любой момент, и выезд будет полностью закрыт», – прокомментировал юрист.

Отметим, не исключено, что так и произойдет. Сегодня об этом высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Один из частых вопросов – о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы нашей страны. На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные», – написал депутат в своем тереграм-канале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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