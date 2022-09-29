Всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из России – Володин

Всем россиянам, состоящим на воинском учете, в настоящее время нельзя выезжать из страны. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий, касаясь темы частичной мобилизации, отметил, что «один из частых вопросов – о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы нашей страны». По словам Володина, разъяснения, которые даются по этому вопросу на информационных ресурсах, часто противоречат друг другу.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что этой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

Ранее Минобороны России официально разъясняло, что «в условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается».

Накануне врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что мужчинам, желающим выехать за границу, нужно получить документ о том, что они не подлежат мобилизации. «Если гражданин не подлежит мобилизации, то по месту жительства надо взять справку, что он не подлежит мобилизации. Образцы справки уже даны», – сказал военком.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, на военную службу будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация касается прежде всего тех, кто находится в запасе, проходил службу в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский уточнил, что, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Очередности призыва из запаса нет, однако в приоритете те, у кого есть подходящие военно-учетные специальности, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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