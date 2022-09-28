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Среда, 28 сентября 2022, 13:50 мск

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Свердловский военком: для выезда за пределы страны надо получить справку

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков заявил, что мужчинам, желающим уехать за рубеж, необходимо получить документ о том, что они не подлежат мобилизации. «Если гражданин не подлежит мобилизации, то по месту жительства надо взять справку, что он не подлежит мобилизации. Образцы справки уже даны», – сообщил Чирков на пресс-конференции.

Журналисты отметили, что Верх-Исетский и Железнодорожный военкоматы такую справку не дают, на что военный посоветовал обращаться в областной военкомат. Комментируя вопрос о том, передают ли пограничникам списки граждан, подлежащих мобилизации, он сказал, что сотрудники военкоматов вообще не ведут такие списки и не передают. «Но у нас есть закон, в котором написано, кому разрешено выезжать за пределы РФ, там все написано», – добавил Сергей Чирков.

Кроме того, информацию о том, что есть некие списки мобилизованных, он назвал фейком. Отметим, по сообщениям в профильных чатах, сейчас мужчины пересекают границу, не показывая никаких справок о том, что они мобилизации не подлежат – по крайней мере, в Казахстан и Грузию пропускают без этого документа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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Метки / Частичная мобилизация

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