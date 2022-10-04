В России построят 12 комплексов контроля за космосом

К 2025 году в России будут действовать более 12 комплексов для контроля за космическим пространством и нахождения в нем разных объектов.

Космические войска постоянно работают над созданием наземных спецсредств нового поколения для контроля космического пространства.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов обнаружения и распознавания космических объектов», – рассказали в Минобороны РФ.

Первый подобный комплекс находится в Алтайском и уже стоит на боевом дежурстве. Всего в воинских частях Главного испытательного космического центра используют более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

«В рамках обеспечения контроля космического пространства в 2022 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС провели более 3,5 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки», – добавили в министерстве.

В МО РФ также сообщили, что Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

Москва, Наталья Рязанова

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