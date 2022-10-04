Россияне подали 70 тысяч заявок на участие добровольцев в СВО через Госуслуги

Россияне подали более 70 тыс. запросов на участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Только за выходные зарегистрировано более двух тысяч заявок, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать на портале Госуслуг сервис в помощь россиянам, желающим отправиться на СВО, не дожидаясь повестки. Два специальных сервиса разработаны в кратчайшие сроки протестированы субъектами Минобороны РФ.

«Первый – «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. С момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему. Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные и через него уже подано более двух тысяч заявок от добровольцев», – цитирует вице-премьера ТАСС.

На портале также запущен сервис для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации, сообщила пресс-служба правительства РФ. Заявление можно оформить за себя или за родственника. Если повестка пришла по ошибке, нужно зайти в соответствующий раздел и выбрать из списка основание для отсрочки. Достаточно заполнить форму с личными данными, загрузить фото или скан повестки, внести данные о военном билете. К форме нужно будет прикрепить документы, которые подтвердят основание для отсрочки.

«Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию и рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация докладываться руководству страны», – добавил Чернышенко.

«Новый День» уже писал о критериях отбора добровольцев и регистрации на портале.

Москва, Наталья Рязанова

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