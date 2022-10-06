Рогов предложил поставить военно-морскую базу РФ в Бердянске

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил развернуть в регионе военно-морскую базу РФ. По его мнению, подходящим местом для нее будет Бердянск.

«Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Военно-морские сооружения в Бердянске вскоре будут переданы в распоряжение Минобороны РФ, как и остальная военная инфраструктура, созданная в регионе в советский период. Рогов напомнил, что Азовское море вернуло свой исторический статус внутреннего моря России.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал Морскую доктрину страны. Среди угроз нацбезопасности России там отмечено продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и выросшее число учений альянса в акваториях морей, прилегающих к российской территории.

Москва, Наталья Рязанова

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