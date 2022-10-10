Володин назвал предательством выезд за границу в условиях мобилизации

Бросившие Родину и близких граждане предали свою страну и пожалеют об этом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил сосредоточиться на тех, кто воссоединился с Россией.

«Сегодня обсуждают, сколько человек уехало из страны. В Казахстан, Грузию, Монголию, другие государства. Их поступок – предательство по отношению к стране. В будущем многие об этом будут сожалеть. Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик добавил, что бурные обсуждения выехавших за границу делают им «много чести», поэтому лучше сосредоточиться на тех, кто не убегает.

«Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом. Более восьми миллионов жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами РФ. Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни. Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией», – добавил Володин.

Как сообщал «Новый День», за месяц после объявления частичной мобилизации в России из страны в Казахстан выехали около 98 тыс. россиян, а вернулись – 64 тыс.

Москва, Наталья Рязанова

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