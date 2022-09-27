Почти 100 тысяч российских граждан въехали в Казахстан с начала мобилизации

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч граждан России, за тот же период 64 тысячи россиян покинули республику. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков.

«С 21 сентября порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан, выехали 64 234 человека», – цитирует его ТАСС.

По его словам, с 21 сентября чуть более 8 тыс нерезидентов страны получили казахстанские индивидуальные идентификационные номера (ИИН), необходимые для открытия счета в местных банках, приобретения недвижимости и транспорта, ведения предпринимательской деятельности.

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев заявил, что обсудит с Москвой проблему прибывающих в его страну россиян. «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», – сказал он.

При этом Токаев подчеркнул, что россияне, въезжающие в Казахстан, не получат никаких льгот. «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», – добавил глава государства, которого цитирует официальный сайт президента Казахстана.

Как сообщалось, в Челябинской области на границе с Казахстаном начали выдавать повестки в военкомат. У пограничников есть списки лиц, подлежащих призыву. В случае, если человек из этого списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку.

«Тем, кто подлежит мобилизации, запрещено покидать место проживания», – пояснили в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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