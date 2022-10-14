Запорожская АЭС начала работу по принятым в РФ стандартам

Запорожская АЭС переведена на работу по российским стандартам. Персонал станции находится на снабжении концерна «Росэнергоатом», рассказал глава Энергодара Александр Волга.

Он отметил, что бывший оператор станции с Украины – «Энергоатом» больше не имеет отношения к АЭС, в том числе, не выплачивает зарплату сотрудникам.

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам. Назначена эксплуатирующая организация указом президента РФ, станция – уже часть российской компании «Росэнергоатом», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в «Росэнергоатоме» признали, что подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме технически невозможно. Специалисты проверяли реальное состояние станции и условия для ее работы.

Энергодар, Наталья Рязанова

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