Россияне оформили рекордное за четыре года число загранпаспортов

Россияне за девять месяцев 2022 года получили почти 3,9 млн загранпаспортов. Это почти на миллион штук больше, чем в тот же период прошлого года, и максимум с начала пандемии, следует из данных МВД России.

За январь-сентябрь в МВД оформили 3 882 392 заграничных паспортов. В тот же период 2021 года россиянам выдали 2 877 443 загранпаспорта. Рекордным пока остается уровень 2018 года – более 4,2 млн документов, приводит данные ТАСС.

Напомним, на время антиковидных мероприятий Россия приостанавливала авиасообщение с рядом стран. Многие государства закрывали границы от туристов ради сдерживания распространения коронавируса.

Летом 2022 года антиковидные ограничения в других странах ослабли. А осенью многие россияне покинули страну после объявления частичной мобилизации. Так, за неделю с 21 сентября только в Казахстан выехали около 98 тыс. граждан России.

Москва, Наталья Рязанова

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