Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР

Первый грузовой поезд отправился из России в КНДР после двухлетнего перерыва в связи с антиковидными ограничениями. Движение через пограничный переход Хасан – Туманган планировали открыть 15 октября, но отложили до ноября.

Железнодорожное сообщение возобновилось с отправкой в Северную Корею трех специальных вагонов с 30 орловскими рысаками. Ожидается, что следующей отправкой будут контейнеры с медикаментами, передает РИА Новости по данным Дальневосточной железной дороги.

В Дальневосточном таможенном управлении отметили, что после возобновления железнодорожного сообщения может восстановиться товарооборот России с КНДР через таможни Дальнего Востока. Поток товаров временно остановился в связи с введенными против северокорейской державы санкциями.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»