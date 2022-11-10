В Херсонской области ввели сухой закон

Власти Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя на территории региона. Запрет распространяется на магазины и заведения общепита в многоквартирных домах и на прилегающей территории.

Администрация Генического района опубликовала копию указа в своем телеграм-канале.

«Внимание! Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо издал указ о введении запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории области», – говорится в сообщении.

Согласно документу, нарушителей будут штрафовать и изымать алкогольную продукцию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отводить войска на левый берег Днепра, чтобы не допустить лишних потерь. Оборона будет организована по барьерному рубежу на левом берегу.

Херсон, Наталья Рязанова

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