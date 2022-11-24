В Госдуме одобрили запрет на чрезмерное использование иностранных слов

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал инициативу очистить русский язык от засилья иностранных слов. Авторы законопроекта предлагают разрешать только те слова, которые не имеют аналогов в национальном языке.

Проверять наличие общеупотребительных аналогов предложено по нормативным словарям. Законопроект вводит понятие словарей, а также нормативных справочников, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимира Путина подписал указ о защите русского языка от нецензурной лексики и обилия иностранных слов. Документ нацелен на защиту и поддержку русского языка как языка государствообразующего народа.

Москва, Наталья Рязанова

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