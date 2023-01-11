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Среда, 11 января 2023, 14:18 мск

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Песков опроверг запрет на выезд из РФ годных к службе мужчин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диверсией сообщения об ограничениях на выезд для годных к службе россиян.

Украинские СМИ сообщили, что ФСБ России якобы уведомила все пограничные управления об ограничении на выезд для некоторых категорий граждан. В частности, годным к военной службе мужчинам запретили покидать РФ.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», – прокомментировал представитель Кремля подобные сообщения (цитата по «Интерфаксу»).

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 31 октября 2022 года. В Кремле призвали не верить сообщениям в социальных сетях о возможности новой волны мобилизации, поскольку все задачи выполнены.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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