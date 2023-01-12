«Калашников» установил 20-летний рекорд по выпуску оружия

Концерн «Калашников» в 2022 году выпустил рекордное за 20 лет количество военного и гражданского оружия, сообщила пресс-служба компании.

«Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет: выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года», – говорится в сообщении.

Цифры по выполненным за 2022 год контрактам также оказались рекордными: 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества. Еще по одному контракту проведены запланированные работы по организации лицензионного производства.

В сегменте освоения новой продукции «Калашников» выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Данное изделие превосходит по техническим характеристикам изделия, ранее принятые на вооружение МО и других силовых структур», – сообщили в компании.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-промышленный комплекс страны развивается в отличие от производства на Украине. «Украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется, а у нас эта база только растет, и не в ущерб другим отраслям экономики», – сказал глава государства.

Москва, Наталья Рязанова

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