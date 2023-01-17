ВПК России производит больше боеприпасов, чем ряд конкурентов, поэтому в стране нет снарядного голода, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США. Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов», – рассказал собеседник.

Он добавил, что оборонные предприятия с РФ все еще наращивают объемы выпуска боеприпасов.

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении складов с вооружением противника в зоне проведения специальной военной операции. Западные союзники Киева признали, что их собственные запасы вооружений истощились за время отправки военной помощи на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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