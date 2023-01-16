Российские силы уничтожили склад вооружений и ангар с техникой ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ разбили склад с вооружением, военной и специальной техникой ВСУ под Красным Лиманом в Донецкой народной республике. В Запорожской области 9-й полк особого назначения нацгвардии Украины лишился ангара с военной техникой, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские силы продолжили наступление на Донецком направлении при поддержке Воздушно-десантных войск. За сутки уничтожены более 50 украинских боевиков, бронетранспортер. На Южно-Донецком направлении 65-я мотопехотная бригада ВСУ и 108-я бригада терробороны в ДНР и Запорожской области лишились до 30 человек, боевой бронемашины.

На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия ВС РФ разбили подразделения 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны в Харьковской области. Ликвидированы более 30 боевиков, две боевые бронемашины. На Красно-Лиманском направлении ВСУ лишились более 75 военных, трех танков, пяти боевых бронемашин.

За сутки российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 101 районе, 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Так, в ДНР уничтожены боевая машина РСЗО «Град», гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30. В Запорожской области разбили гаубицу 2А65 «Мста-Б» и самоходную гаубицу 2С3 «Акация», а в Херсонской области – самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика».

«Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе Кармазиновки в Луганской народной республике и AN/ТPQ-50 в районе Авдеевки в ДНР», – добавил представитель МО РФ.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника, перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Москва, Наталья Рязанова

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