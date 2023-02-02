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Четверг, 2 февраля 2023, 14:52 мск

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Первая партия роботов «Маркер» прибыла в зону СВО

Фото: t.me/rogozin_do

Первая партия из четырех робототехнических платформ «Маркер» прибыла в Донбасс. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин показал, как проходит выгрузка роботов в зоне специальной военной операции.

В кадре роботы на гусеничном ходу с номерами 001 и 002 съезжают с транспортировочной платформы.

«Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», – написал Рогозин под видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее Рогозин рассказал о способности «Маркера» самостоятельно находить и поражать технику противника. Робот умеет выбирать приоритетную цель и уничтожать ее соответствующими огневыми средствами. Разработчики представили робототехническую платформу как конструктор для сборки различных моделей для ведения боя в будущем.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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