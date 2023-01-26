Рогозин раскрыл способность робота «Маркер» автоматически находить и уничтожать западные танки

Боевой вариант робота «Маркер» сможет самостоятельно находить и поражать технику противника, в том числе танки Leopard и М1 Abrams, сообщил экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, возглавивший спецотряд военных советников «Царские волки».

В систему управления робота внедрен электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазоне. Как только начнутся поставки немецких и американских танков, их образы появятся в каталоге, пояснил Рогозин.

«Робот сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки. Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель – какая из них наиболее значимая – и поражает ее соответствующими огневыми средствами», – сказал глава «Царских волков» в беседе с РИА Новости.

В феврале в Донбасс отправят четыре робота «Маркер» в разведывательном и ударном вариантах.

В робототехнический комплекс «Маркер» заложена способность автономного движения и распознавания объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Для сопровождения цели робот может развернуть свой боевой модуль на 540 градусов за секунду. А сам модуль может нести различное оружие, включая противотанковые ракетные комплексы, тяжелые пулеметы, гранатометы.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вопиющей провокацией решение Вашингтона об отправке Киеву танков и пообещал, что вся полученная киевским режимом техника будет уничтожена.

Накануне США, Великобритания, Германия и Франция договорились «как можно скорее» создать для Украины два батальона танков по 40 Leopard-2. Президент США Джо Байден объявил об отправке на Украину 31 танка M1 Abrams.

Москва, Наталья Рязанова

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