РЭО предложил полностью отказаться от бумажных чеков

Отказ от бумажных чеков по всей стране уменьшит объем не подходящих для переработки отходов на 10 тыс. тонн, заявил Российский экологический оператор. Гендиректор РЭО Денис Буцаев попросил Федеральную налоговую службу проработать вопрос отмены бумажных чеков за покупки.

«В России ежегодно используют около 10 тыс. тонн термобумаги, что равняется примерно одной фуре чеков в день. РЭО предлагает разработать меры по полному отказу от чеков», – говорится в сообщении пресс-службы РЭО.

В состав термобумаги входит токсичный бисфенол А, который загрязняет остальную макулатуру. В России только единицы предприятий утилизируют чеки, добавляя их в стройматериалы или дорожное покрытие.

В организации отметили, что для полного перехода на электронные чеки нужно внести поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и установить приоритет электронного чека перед бумажным.

Юрист предупредил россиян об обмане с электронными чеками. Некоторые продавцы могут посчитать два товара вместо одного или внести в итоговую сумму стоимость более дорогого товара. Поэтому электронный чек тоже нужно проверять около кассы, не выходя из магазина.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»