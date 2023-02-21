Путин пообещал возродить предприятия в новых регионах

Власти планируют восстановить предприятия в новых регионах России. Будет налажена надежная сухопутная связь с остальной страной, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно возродить предприятия в новых регионах. В том числе порты Азовского моря, которое снова стало внутренним морем России. Будут построены новые дороги, как это сделано в Крыму. Это обеспечит надлежащую сухопутную связь со всей Россией», – заверил президент во время оглашения послания Федеральному собранию.

Путин отметил, что остальные регионы РФ сейчас помогают Луганской и Донецкой народным республикам, Запорожской и Херсонской областям напрямую.

«Искренне, как настоящим братьям и сестрам. Мы сделаем все, чтобы на наши вернувшиеся земли вернулся мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это, за своих предков, за будущее детей и восстановление справедливости сражаются сейчас бойцы, наши герои», – сказал Путин.

С 1 марта 2023 года пенсии и социальные пособия в новых российских регионах будут начисляться в порядке, размерах, объеме и на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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