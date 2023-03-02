В России готовят новый вид военных операций против агрессии США

Вашингтон объявил Москву «главным виновником утраты американского мирового господства» и готовит план разгрома России. Поэтому российские специалисты разрабатывают новый вид военных операций для защиты от потенциальной агрессии США.

Первый замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В.И. Лумпов рассказали об этом в статье для журнала «Военная мысль».

США теряют лидирующие позиции на мировой арене и проводят все более агрессивную политику в отношении России. Фазлетдинов и Лумпов считают, что Вашингтон готовит глобальную многосферную операцию для разгрома России. Один из пунктов плана – ядерный удар, способный уничтожить 65-70% российских стратегических ядерных сил.

Военные специалисты в России разрабатывают «Операцию стратегических сил сдерживания» (ОССС) с использованием стратегических наступательных вооружений. В ходе ОССС российские силы должны будут отразить ядерный удар США и НАТО, чтобы сохранить свой наступательный потенциал. Затем подавить систему ПРО США и нанести ядерный удар по американской территории, чтобы урон был максимальным.

Авторы уверены, что агрессию Вашингтона можно предотвратить, если наглядно показать ему, что Москва способна сдержать атаку врага.

Госдеп США объявил о намерении совершенствовать ядерный арсенал, если «Россия предпринимает шаги, требующие каких-либо изменений» в этом направлении.

Москва, Наталья Рязанова

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