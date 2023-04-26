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Среда, 26 апреля 2023, 16:14 мск

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Совфед одобрил пожизненное наказание за госизмену

Совет Федерации РФ одобрил поправки в статью 57 Уголовного кодекса РФ «Пожизненное лишение свободы». Закон разрешил применять данное наказание к виновным в госизмене и терроризме.

Трансляция 544-го заседания Совфеда велась на официальной странице во «ВКонтакте».

Согласно одобренному закону, при «совершении особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства» может быть назначено «наказание в виде пожизненного лишения свободы».

Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях 18 апреля. Документ также вводит уголовное наказание за содействие в исполнении антироссийских решений международных организаций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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