Пожизненно: в России ужесточают наказание за госизмену и международный терроризм

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм. Документ также вводит уголовное наказание за содействие в исполнении антироссийских решений международных организаций.

Согласно документу, по статье Уголовного кодекса «Госизмена» вместо нынешних 20 лет лишения свободы устанавливается пожизненное заключение. За теракт максимальный срок наказания увеличивается с 15 до 20 лет. По статье УК РФ «Акт международного терроризма» лишение свободы повышается с 10-20 лет до пожизненного лишения свободы.

При этом минимальное наказание за вовлечение в совершение террористических преступлений или вербовку вырастет с 5 до 7 лет заключения, за пособничество – с 10 до 12 лет.

По статье «Организация террористического сообщества и участие в нем» срок увеличится с 5-10 до 10-15 лет.

Уточняется также, что с 15 до 20 будет грозить по статье УК РФ «Диверсия». Речь идет о повреждении объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, а также нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

Кроме того, в Уголовном кодексе РФ вводится новая статья об оказании содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов. По ней предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы до 5 лет.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»