США активно вербуют российских дипломатов

Сотрудники американских спецслужб все активнее пытаются вербовать российских дипломатов. Об этом заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

«К нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того – на оказание психологического давления на российских дипломатов. Только этим можно объяснить все более навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб, которые пытаются завязать контакты с дипломатами на улице и в аэропорту», – сказала представитель России.

Для воздействия на сотрудников американцы используют контекстную рекламу в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах с призывами сотрудничать с ФБР.

«Интернетом дело не ограничивается – агитационные листовки аналогичного содержания регулярно расклеиваются у постпредства, его жилкомплекса, а также по маршрутам следования наших дипломатов до места работы и обратно», – отметила Заболоцкая.

В мае ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян. Спецслужба разместила пропагандистское видео на русском языке. В канале сообщается, что ЦРУ хочет получить от российских граждан информацию об «экономике или высшем руководстве» России.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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