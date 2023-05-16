ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram

ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян. Спецслужба разместила пропагандистское видео на русском языке. В канале сообщается, что ЦРУ хочет получить от российских граждан информацию об «экономике или высшем руководстве» России.

Спецслужба рассчитывает установить контакт с теми россиянами, «кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ».

Представители ЦРУ подтвердили телеканалу CNN, что хотят получить от россиян «информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты», через публикацию сообщений и видео в Telegram и соцсетях.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что ЦРУ распространило в соцсетях инструкции на русском по установлению связи с американской разведкой. Спецслужба США рассчитывает активизировать вербовку россиян на фоне специальной военной операции России на Украине, писала газета Washington Post.

В ноябре 2022 года замдиректора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу заявлял, что спецслужба планирует вербовать российских военных чиновников, «олигархов» и различных руководителей, недовольных СВО.

Москва, Наталья Петрова

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