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NewDayNews.ru

Среда, 4 мая 2022, 08:42 мск

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ЦРУ вербует граждан России через соцсети

Фото: www.cia.gov

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США распространило инструкции на русском по установлению связи с американской разведкой. Об этом пишет Washington Post.

Спецслужба США рассчитывает активизировать вербовку россиян на фоне специальной военной операции России на Украине. В инструкции, распространенной в социальных сетях, даются указания, как можно связаться с ЦРУ.

По данным издания, «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ», поэтому американцы хотят обеспечить безопасный способ установки связи с разведкой. При этом пользователям рекомендуют посещать интернет-ресурсы через VPN, открывать браузер в режиме инкогнито и чистить историю.

Американские разведчики просят россиян, которые хотят с ними связаться, указывать свое полное имя, страну, из которой они ведут переписку, свою официальную должность и какой у них доступ к информации, представляющей интерес для ЦРУ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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