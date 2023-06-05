Флот РФ начал учения на Балтике и в Японском море

Силы Тихоокеанского флота отрабатывают задачи в рамках учения в акваториях Японского и Охотского морей. На Балтике также проходят маневры с группировками Балтийского флота, сообщили в Минобороны РФ.

В Балтийском море 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения по 15 июня будут проводить учения. В них задействованы более 3,5 тыс. военных, 25 самолетов и вертолетов, 500 единиц боевой и специальной техники.

«Тактические группы вышли из пунктов базирования и осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря», – говорится в сообщении.

Оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне в Японском и Охотском морях будут проходить с 5 по 20 июня. Задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения, 35 аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих.

«В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей», – пояснили в Минобороны.

Более 30 военных кораблей НАТО прибыли в Эстонию для участия в морских учениях Baltops 23 под управлением 6-го флота США.

Москва, Наталья Рязанова

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