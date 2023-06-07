Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю

Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Трансляция пленарного заседания велась на странице Совфеда во «ВКонтакте».

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая. В документах указано, что договор утратил значение, поскольку берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат только России после присоединения ДНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

1 июня Госдума проголосовала за принятие законопроекта о денонсации договора.

Москва, Наталья Рязанова

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