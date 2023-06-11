Из украинского плена вернулись 94 россиянина

В министерстве обороны РФ рассказали о возвращении 94 российских военных из украинского плена. Минобороны подчеркнуло, что россиян спасли от смертельной опасности.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении МО РФ.

Всем освобожденным уже оказывают медицинскую помощь. В дальнейшем их переправят в больницы для лечения и реабилитации.

В конце апреля проведен обмен пленными, при котором освобождены 40 российских военных.

Москва, Наталья Рязанова

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