Из украинского плена вернулись 94 россиянина

В министерстве обороны РФ рассказали о возвращении 94 российских военных из украинского плена. Минобороны подчеркнуло, что россиян спасли от смертельной опасности.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении МО РФ.
Всем освобожденным уже оказывают медицинскую помощь. В дальнейшем их переправят в больницы для лечения и реабилитации.
В конце апреля проведен обмен пленными, при котором освобождены 40 российских военных.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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