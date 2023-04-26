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Среда, 26 апреля 2023, 18:40 мск

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Из украинского плена освобождены 40 российских военных

В ходе обмена пленными сегодня были освобождены 40 российских военнослужащих. Об этом сообщило сегодня министерство обороны РФ.

«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении ведомства.

В минобороны добавили, что самолетами военно-транспортной авиации освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве не раскрыли параметры обмена, но, обычно стороны передают друг другу равное количество пленных. В предыдущий раз такая операция прошла 16 апреля. Тогда были освобождены по 130 человек с каждой стороны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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