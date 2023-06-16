Путин заверил, что Россия полностью выполняет обязательства по климату

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по климату. Ряд стран заметно отстает от принятого графика на фоне проблем с топливом, пишет «Интерфакс».

«Мы полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определенным опережением. К сожалению, в некоторых других странах, несмотря на декларации о необходимости борьбы за сохранение внешней окружающей среды, все складывается по-другому. Увеличивается угольная генерация», – сказал президент в ходе Петербургского международного экономического форума.

Экологи упрекнули власти Италии, что они проводят «наихудший курс» из всех стран в области экологии и не соблюдает поставленных условий. Правительство признало проблемы с климатом, но решило быть прагматичным на фоне массового отказа стран ЕС от российского газа.

По той же причине Берлин решил задействовать угольные электростанции из-за дефицита энергии. Их планируют остановить с 1 июля, но снова запустят к зиме.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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