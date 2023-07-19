Совфед одобрил введение штрафов за нарушения при производстве пива и сидра

Совфед одобрил установление наказания за нарушения при производстве и обороте пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Предпринимателям и компаниям грозят административные штрафы до 300 тыс. рублей.

Также компании могут остаться без оборудования и материалов для производства, которые теперь могут попасть под конфискацию. Штраф может составить от 100 до 150 тыс. рублей.

Грубое нарушение в виде разлива и продажи продукции с этиловым спиртом без отправки данных в ЕГАИС и использование побочного технологического оборудования будут наказывать штрафом от 150 до 200 тыс. рублей. Альтернативой может стать приостановка деятельности на 30 дней.

За производство таких напитков без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений должностные лица могут быть наказаны штрафом в 35-50 тыс. рублей. Юридическим лицам за те же действия грозит штраф в 200-300 тыс. или приостановка деятельности на 60 суток. При этом, сырье и готовую продукцию также могут конфисковать, передает агентство «Прайм».

В июне жители нескольких регионов России отравились суррогатным сидром. Число пострадавших превысило 90 человек, в их числе пятеро детей и беременная женщина. Только в Ульяновской области более 20 человек умерли после употребления напитка.

В ходе расследования выяснилось, что сидр изготовили из конфискованного на незаконном производстве сырья. Жидкость выкрали с ведомственного склада, в связи с чем министр внутренних дел РФ снял с должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений.

Москва, Наталья Рязанова

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