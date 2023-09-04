Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно вернулся на Землю

Американский корабль Crew Dragon успешно вернул на землю экипаж миссии Crew-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым, сообщил Роскосмос.

«Сегодня в 07:17 мск американский корабль Crew Dragon приводнился возле побережья штата Флорида (США)», – говорится в сообщении. На борту находились россиянин Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов продолжают работать на Международной космической станции в составе 69-й длительной экспедиции вместе с четырьмя иностранными коллегами.

Андрей Федяев находился на орбите 186 суток. 3 марта корабль Crew Dragon успешно доставил его на МКС.

Соглашение о перекрестных полетах подписано в июле 2022 года. Роскосмос и NASA договорились, что российские космонавты будут летать на американских кораблях Crew Dragon, а американские астронавты – на российских «Союз МС».

Москва, Наталья Рязанова

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