Crew Dragon с российским космонавтом на борту успешно пристыковался к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Космонавт Андрей Федяев присоединится к коллегам на МКС, как только откроют переходные люки, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 09:40 мск пилотируемый корабль Crew Dragon причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС. После открытия переходных люков экипаж миссии Crew-6 присоединится к экипажу 68-й длительной экспедиции», – говорится в сообщении.

В состав Crew-6 входят российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади. Планируется, что они проведут на МКС следующие шесть месяцев.

Сейчас на станции находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, астронавтам NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Вакате.

Запуск Crew Dragon дважды откладывали. Вторая заминка случилась из-за забитого фильтра в наземной системе подачи топлива. 2 марта корабль успешно стартовал на орбиту.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»