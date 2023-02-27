NASA вновь отложило полет Crew Dragon к МКС

Старт корабля Crew Dragon к Международной космической станции отложен по техническим причинам. NASA сообщило о проблемах с наземным оборудованием.

«Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, к МКС отложен по техническим причинам», – сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Старт космического корабля был запланирован на 09:45 часов по московскому времени. За две минуты до пуска произошла отмена.

«Сегодняшний запуск отменен из-за проблем с наземными системами», – уточнило NASA в своем блоге.

Запланированный на 22 февраля старт был перенесен на 27 февраля. Его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС должна была состояться 28 февраля. В экипаж Crew-6 входят космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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