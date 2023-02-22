NASA перенесло старт Crew Dragon с россиянином в экипаже

NASA перенесло на 27 февраля старт пилотируемого корабля Crew Dragon, в экипаж которого входит космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев.

«NASA объявило о переносе старта Crew Dragon к Международной космической станции на 27 февраля. Запуск ракетой-носителем Falcon-9 планируется 27 февраля в 09:45 мск, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС – 28 февраля в 10:29 мск», – сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В экипаж Crew-6 входят космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Роскосмос отложил до марта старт корабля «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио. Корабль запустят в беспилотном режиме, чтобы забрать космонавтов с МКС. 11 февраля на корабле «Прогрессе МС-21» случилась утечка теплоносителя системы терморегулирования. Корабль стал небезопасен для отправки людей на Землю.

Москва, Наталья Рязанова

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