Путин назвал Дальний Восток приоритетом на весь XXI век

Дальний Восток имеет большое значение для будущего страны и ее позиций в многополярном мире. Поэтому развитие региона – «абсолютный приоритет на весь XXI век», заявил президент РФ Владимир Путин.

«ДФО – это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди. Работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Словом, роль Дальнего Востока для нашей страны, для ее будущего, для позиций России в многополярном мире исключительно велика», – сказал президент на пленарном заседании ВЭФ.

Трансляция велась на сайте форума.

Путин напомнил, что в 2013 году назвал развитие региона приоритетным, и эта установка не изменилась.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов назвал объем финансирования трехлетней программы развития Дальнего Востока: около 229 млрд рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

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